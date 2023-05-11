Гарре: в «Крыльях» никто не думает о вылете, но ситуация непростая

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что в команде осознают сложность турнирной ситуации, однако не думают о вылете из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Сейчас самарцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны сезона-2022/2023. В 26 матчах «Крылья Советов» набрали 25 очков.

«Да, мы действительно в непростой ситуации, но никто не думает о вылете в ФНЛ. Мы будем продолжать усердно работать, у нас собраны качественные игроки. Будем стремиться улучшить свои позиции в следующих матчах», — приводит слова Бенхамина Гарре «РБ Спорт».

Напомним, контракт Гарре с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист перешёл в стан самарцев из аргентинского «Расинга» за € 1,7 млн.