«Теперь о «Зените» можно забыть». Почему Писарский не забивает в «Крыльях Советов»

Переход Владимира Писарского из «Оренбурга» в «Крылья Советов» можно назвать ошибкой уже спустя четыре месяца после трансфера, стоившего самарскому клубу € 1,35 млн. Об этом свидетельствует и статистика нападающего, который после первой части сезона возглавлял список бомбардиров чемпионата с 14 голами в 15 матчах, а весной 2023 года не забил в РПЛ ни одного мяча за новую команду. Об этом говорит и представитель игрока Виктор Панченко.

«Изначально я объяснял Писарскому насчёт перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой, – сказал агент. – Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, что это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть».

Кто-то уже пошутил на тему того, что Сычевой был супернападающим, а Писарский – никакой. Но дело, конечно, не в смене фамилии на футболке. Это личное желание человека, и на мотивацию футболиста оно влияло только в положительную сторону.

Владимир толком не объяснил, почему уехал из Оренбурга именно в Самару. Сказал – «моё дело», «моё решение». Возможно, просто хотел играть по 90 минут, а не сидеть на скамейке «Зенита».

Казалось бы, в выборе в пользу «Крыльев Советов» есть своя логика. Уровень чемпионов России не каждый потянет, и наглядный пример в этом сезоне – Матео Кассьерра. Даже Иван Сергеев забивает в основном, выходя на замены против подуставших защитников соперника. Если широко шагать, можно и штаны порвать. Тем более когда речь об игроке, который до 26 лет выступал в низших дивизионах и всего полгода провёл в РПЛ. «Крылья Советов» же под руководством Игоря Осинькина показывали яркий, атакующий футбол, как и «Оренбург» при Марцеле Личке, а, значит, форвард должен был продолжить забивать. В Самаре, например, здорово раскрылся тот же Сергеев.

Но пока у Писарского девять сухих матчей за «КС» в чемпионате России. Последний – самый кошмарный, завершившийся удалением уже после получаса игры. Вдобавок результаты команды огорчают: с Владимиром лишь одна победа весной 2023-го при двух ничьих и шести поражениях.

Причины спада нападающего могут быть любыми. Допустим, психология – потерял уверенность в себе после смены команды и двух-трёх неудачных матчей или, наоборот, зазвездился (хотя говорят, что это не про Писарского). Либо в тактике. Всё же Личка и Осинькин, которых объединяет любовь к атакующему футболу, по-разному строят игру.

Владимир Писарский и Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чешский тренер «Оренбурга» объяснял, как он превратил Писарского в топового бомбардира.

«Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду – говорил Личка. – Всё, что он умеет, он дал себе сам. Сыч проделывает огромный объём: постоянно прессингует, встречает соперников со спины. Для него бег – обычное состояние, он не может стоять на месте.

В прошлом сезоне у Сычевого была большая проблема. Я спрашивал: «Сыч, где должен быть нападающий?» Он отвечал: «Впереди». Он не понимал деталей, не понимал, что нужно быть в створе ворот, бегал к угловым, опускался слишком низко. Он хотел вбросить аут, принять мяч, сделать кросс и сам забить после него. Поэтому мы договорились, что у него есть коридор: центр поля, 15 метров влево, 15 метров вправо».

Свои 14 голов осенью 2022-го Писарский забил в восьми матчах – оформил хет-трики с «Уралом» и «Краснодаром», сделал дубли с «Динамо» и ЦСКА, положил по мячу в ворота «Локомотива», «Химок», «Сочи» и «Ахмата». По данным статистического сайта Whoscored.com, в этих восьми играх Владимир совершил 279 касаний мяча (в среднем за матч выходит 34,8), а в штрафной соперника – 69 (8,62). Находясь в створе ворот, он сделал 45 касаний. Это 65% от общего количества касаний в штрафной.

В девяти матчах за «Крылья Советов» в РПЛ Писарский совершил 228 касаний мяча (в среднем за игру – 25,3), а в штрафной соперника – 37 (4,1). Находясь в створе, он сделал всего 16 касаний. То есть 43% от общего количества касаний в штрафной.

Таким образом, статистика доказывает три факта. Во-первых, Писарский не забивает из-за того, что реже встречается с мячом. Во-вторых, потому что меньше встречается с мячом конкретно в штрафной. В-третьих, по той простой причине, что у Владимира стало меньше касаний в створе ворот. А процент количества касаний в створе относительно общего количества касаний в штрафной, очевидно, отражает эффективность использования тренерским штабом возможностей нападающего.

Личка просто лучше подстраивал игру команды в атаке под своего центрфорварда. По количеству кроссов «Оренбург» в этом сезоне намного превосходит «Крылья Советов». Вдобавок и ассистенты у Писарского там были замечательные – техничные, креативные латиноамериканцы.

В «Оренбурге» в первом круге РПЛ Владимир наносил в среднем за 90 минут игры 3,6 удара по воротам, в створ – 1,89. В Самаре эти цифры заметно упали (ударов стало меньше трёх, попаданий в створ чуть больше одного). Вопрос, насколько виноват в этом сам Писарский, который всё-таки зависимый игрок, а не звезда, чтобы решать эпизоды в одиночку, и в какой мере обстоятельства – смена команды. Очевидно, в «Зените» ему было бы попроще, если бы он завоевал место в основе. Он просто больше встречался бы с мячом в створе.

В нынешнем сезоне проблему, наверное, уже не решить – чемпионат подходит к завершению, а тут ещё и дисквалификация. Если Писарский останется в «Крыльях Советов», то в межсезонье Осинькин должен будет кое-что поменять в тактике и стиле. Иначе Владимир так и останется в памяти болельщиков игроком одного сезона, точнее, даже полугодия.

В тексте использованы цитаты из интервью для «РБ Спорт» и Sports.ru.