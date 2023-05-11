Бывший игрок ЦСКА Хонда оставил пост менеджера сборной Камбоджи

Бывший футболист ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда объявил о том, что покинул пост менеджера сборной Камбоджи.

«Проект в Камбодже, начатый в 2018 году, завершился. Я не смог закончить последний турнир с удовлетворительным результатом, но я хочу, чтобы это разочарование пошло на пользу команде. Игроки знают, что им делать, поэтому я с нетерпением жду их будущего. Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении пяти лет. Я двигаюсь дальше», — написал Хонда в своём «твиттере».

Кейсуке Хонда выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2013 год и стал с командой чемпионом России.

36-летний японец занимал пост менеджера сборной Камбоджи с 2018 года. В его обязанности входила работа с главной и молодёжной сборными страны.