Вратарь «Пари НН» Гойло перейдёт в «Зенит» по окончании сезона

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло вернётся в «Зенит» по окончании этого сезона.
«Вратарь, выступающий за «Пари НН», после окончания текущего сезона вернётся в Петербург.
Никита Гойло родился 10 августа 1998 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник СДЮСШОР «Зенит», Гойло дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых в феврале 2017 года. Летом того же года впервые вызывался на сборы главной команды.
Вместе с СДЮСШОР «Зенит» Никита выигрывал чемпионат России U18, вместе с юношеской сборной России — международный турнир в Португалии летом 2016 года.
Летом 2020-го на полтора сезона уехал на правах аренды в «Акрон», за который провёл 18 матчей. По окончании аренды в тольяттинском клубе Никита отправился в другую — к Александру Кержакову в «Нижний Новгород». Там Гойло выиграл серьёзную конкуренцию у Артура Нигматуллина и Артура Анисимова, а в очной встрече с «Зенитом» сумел сохранить ворота «сухими» и помог волжской команде не вылететь.
Футбольный клуб «Зенит» желает Никите Гойло успешного завершения сезона и ждёт скорейшей встречи в Петербурге!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Зенита».
Никита Гойло суммарно принял участие в 18 матчах в составе «Пари НН» во всех турнирах.
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