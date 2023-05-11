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Daily Mail: Почеттино определился с приоритетными трансферами «Челси»

Daily Mail: Почеттино определился с приоритетными трансферами «Челси»
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Основной кандидат на пост главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино определился с самыми проблемными позициями в лондонском клубе, которые нуждаются в срочном усилении, сообщает Daily Mail.

По информации источника, аргентинец в случае своего назначения хотел бы видеть в команде новых вратаря, центрального полузащитника и нападающего.

Сообщается, что ни Кепа Аррисабалага, ни Эдуард Менди не произвели на Почеттино впечатления. Что касается полузащитника, то аргентинский тренер намерен усилить эту позицию в первую очередь из-за неопределённости с будущим Ковачича, Канте, Галлахера и Маунта.

Несмотря на то что в активе «Челси» имеются Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку и Кай Хаверц, лондонцы всё равно намерены усилиться нападающим. Ни один из действующих форвардов команды не устраивает Почеттино в полной мере.

Ранее сообщалось, что 51-летний аргентинский тренер видит в полузащитнике Мэйсоне Маунте ключевого игрока «Челси» и намерен его сохранить.

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