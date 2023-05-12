Аллегри: «Ювентус» допускал слишком много ошибок, когда подходил к воротам «Севильи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги домашнего матча против «Севильи» (1:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Вплоть до гола моя команда хорошо двигала мяч, но, когда мы добирались до ворот, то допускали слишком много ошибок. В контратаках нас заставали врасплох, потому что мы оставляли пространство. Ребята хорошо постарались, чтобы дать отыграться и добиться заслуженной ничьей, которая оставляет всё на ответный матч.

Когда игра проходит на половине соперника, Погба — выдающийся игрок. Если бы он был в оптимальной форме, я бы, конечно, ставил его в стартовом составе каждую игру. Этим вечером он внёс очень важный вклад.

Я никогда не обсуждаю работу судей. Скажу лишь, что я поздравил команду с тем, что она сохранила спокойствие после инцидента [Рабьо апеллировал к судьям после контакта с Баде в штрафной севильцев] и через несколько минут снова вернулась в игру. Судьи оценят, был пенальти или нет, мы не можем тратить на это свою энергию. У нас было достаточно неприятных инцидентов в этом сезоне, мы можем только молчать и сосредоточиться на нашей работе.

«Севилья» — очень опытная команда, которая всегда остаётся в игре. «Манчестер Юнайтед» выигрывал у них 2:0 [в первом матче на стадии 1/4 финала], но они не переставали придерживаться плана, в итоге сделали счёт 2:2 и выиграли ответный матч со счетом 3:0. Сегодня вечером мы сделали то же самое, когда забила «Севилья». Противник очень хорошо оборонялся, был очень агрессивен, а его форварды бежали за высоким прессингом как сумасшедшие. Мы знаем, что можем навредить сопернику в открытой игре, а ответный матч продлится 95 минут, может быть, даже 120. Мы хотим выйти в финал», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ответный матч пройдёт в Севилье 18 мая. Начало в 22:00 мск