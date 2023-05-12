У «Ювентуса», похоже, украли пенальти. Но в последней атаке команда ушла от поражения в ЛЕ

«Ювентус» в первом полуфинале Лиги Европы чудом ушёл от домашнего поражения в матче с «Севильей».

Картина этой игры легко угадывалась. «Севилья» будет высоко и агрессивно прессинговать, как учит её новый тренер Хосе Луис Мендилибар, а «Ювентус» выманивать соперника на свою половину или треть поля и использовать свободное пространство впереди. Что нарисуют туринский и севильский художники, было понятно. Как нарисуют – другой вопрос. Результат зависел от разных обстоятельств и деталей, включая самый очевидный – реализацию моментов.

При счёте 0:0 испанцы создавали больше, по крайней мере, с точки зрения ударов. Гости пробили семь раз и трижды попали в створ. Хозяева до пропущенного мяча всего трижды атаковали ворота соперника, раз за разом мимо цели. «Ювентус» зависел в атаке от взаимодействия двух сербов – Влаховича и Костича. Центрфорвард в нескольких эпизодах хорошо открывался между линий и быстро разворачивал мяч на левого вингбека. У Костича вообще была гибкая роль. При обороне он садился пятым в линию защиты, при владении превращался в атакующего хавбека, тогда как Сандро двигался левее. Благодаря связке Влахович – Костич «старая синьора» создала пару моментов, впрочем, забей «Ювентус», голы, возможно, отменили бы из-за офсайда. И тут «Севилья» как команда сработала, кажется, эффективнее.

Вингер «Севильи» Окампос до своей замены из-за травмы на 35-й минуте был самым опасным у испанцев. Нанёс пять ударов и сделал две передачи под удар. Он здорово дополнял в штрафной центрфорварда Эн-Несири. Сам аргентинец всё же не забил, но поучаствовал в голевой атаке. Блестящий контрвыпад организовала команда Мендилибара за счёт стенки на третьего – Окампоса, а потом были «пас без касания» от Хиля в штрафной и убийственный выстрел Эн-Несири в одно касание. Так просто и красиво разобрали оборону «Ювентуса»!

В перерыве недовольный игрой Массимилиано Аллегри сделал двойную замену. Оставил в раздевалке Костича и Миретти, дал команде новые крылья в лице Кьезы и молодого англичанина Айлинга. «Ювентус» во втором тайме играл уже по схеме 4-2-3-1. Хотя тренер «старой синьоры» мог бы спокойно посадить на скамейку Ди Марию. Чемпион мира потерялся на поле: 11 потерь владения, ноль ударов и ноль пасов под удар за 45 минут. Он даже не встречался с мячом в чужой штрафной. А на исходе часа матча пришлось менять и Бонуччи – капитан получил травму.

Айлинг добавил энергии атакам «Ювентуса». Талант «старой синьоры» напрягал защитников «Севильи» и на левом фланге, и между линий. Именно англичанин нанёс первый удар хозяев в створ после 60-й минуты. Вполне мог забить. Команда Мендилибара пыталась сбить темп владением и мелкими фолами. Прессингом уже не увлекалась: сил было меньше, а результат сохранить хотелось. И хотя туринцы увеличили процент владения после перерыва на 15% и добавили атакующего игрока, «Севилья» в целом справлялась. «Ювентус» доигрывал без Ди Марии и Влаховича, зато с Погба.

«Ювентус» при Аллегри умеет выдавать мощные концовки, но в этот вечер всё было как-то совсем тухло. Очередной ход тренера – рокировка на флангах Айлинга и Кьезы – только ослабил атаку хозяев. Однако на 86-й минуте рывок справа Куадрадо подарил «старой синьоре» шанс: после его кросса Баде попал по ноге Рабьо. Зиберт не назначил пенальти, но повтор, казалось, не оставлял судьям иного выбора. Как ни удивительно, ассистенты с VAR поддержали решение главного.

У «Ювентуса» оставался один-единственный удар в створ до 90+6-й минуты. Но в компенсированное время туринцы всё же спаслись. Выручил стандарт: три касания головой – и мяч в сетке! Забил защитник Гатти.

А у Погба – голевая передача.