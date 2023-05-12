Руководство «Ференцвароша» оценило работу Станислава Черчесова в текущем сезоне

Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» довольно работой главного тренера команды Станислава Черчесова в этом сезоне.
«Клуб доволен его работой», — приводит заявление пресс-службы «Ференцвароша» ТАСС.
Напомним, 5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии за три тура до завершения турнира. Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории. Контракт Черчесова с венгерским клубом продлён до 2024 года.
В нынешнем сезоне «Ференцварош» принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде уступил азербайджанскому «Карабаху». В Лиге Европы клубу удалось добраться до 1/8 финала, где он проиграл леверкузенскому «Байеру», уже вышедшему в полуфинал турнира.
- 12 мая 2023
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