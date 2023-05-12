Тренер «Базеля» Фогель высказался о победе в матче с «Фиорентиной»

Исполняющий обязанности главного тренера «Базеля» Хайко Фогель прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» (2:1).

«Ещё ничего не было решено. Мы находимся в хорошей ситуации для ответного матча, но мы должны оставаться скромными, сосредоточенными и старательными.

В целом заслуженная победа, потому что это было отличное выступление с тактической точки зрения. Я должен сделать много комплиментов своей команде. Они сделали это действительно, действительно хорошо», — приводит слова Фогеля официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в четверг, 18 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

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