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«Фиорентина» – «Базель» 1:2, результат первого полуфинального матча Лиги конференций 11 мая 2023 года

«Фиорентина» уступила «Базелю» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина» и «Базель». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Встреча завершилась волевой победой швейцарской команды со счётом 2:1.

Уже на седьмой минуте матча «Базель» сумел забить первый гол, однако его отменили из-за офсайда у нападающего швейцарцев Жан-Кевина Огюстена.

Спустя 18 минут «Фиорентина» сумела открыть счёт в матче — отличился бразильский форвард «фиалок» Артур Кабрал.

Во второй половине встречи «Базель» всё-таки сумел восстановить равенство усилиями Анди Диуфа. Он отличился с передачи Тауланта Джаки на 71-й минуте.

На 90+2-й минуте полузащитник швейцарцев Зеки Амдуни сумел забить победный мяч. Игра так и завершилась – 2:1 в пользу «Базеля».

Ответный полуфинальный матч пройдёт на поле «Базеля». Игра состоится в четверг, 18 мая (22:00 мск).

Ранее в 1/4 финала турнира «Фиорентина» прошла польский «Лех». Ещё в первом матче «фиалки» на выезде разгромили соперника со счётом 4:1. Ответная игра завершилась победой «Леха» (3:2), но это не помешало флорентийцам выйти в полуфинал.

«Базель» был сильнее французской «Ниццы» (4:3 по сумме двух встреч).

Лига конференций. 1/2 финала. 1-й матч
11 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 2
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Кабрал – 25'   1:1 Диуф – 71'   1:2 Амдуни – 90+3'
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