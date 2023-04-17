«ПСЖ» может расстаться с семью игроками. Среди них Серхио Рамос

Футбольный советник французского «ПСЖ» Луиш Кампуш дал понять футболистам парижской команды, что не будет терпеть игроков, которые не оправдывают ожиданий. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, «ПСЖ» поместит таких футболистов в трансферный список либо не станет продлевать с ними контракты. Среди игроков, которым может грозить расставание с парижской командой, называются полузащитники Витинья, Ренату Саншеш, Фабиан Руис и Карлос Солер, защитники Хуан Бернат и Серхио Рамос, а также нападающий Уго Экитике.

Витинья осознал своё положение в «ПСЖ» и проявил себя в матче Лиги 1 с «Лансом» (3:1), отметившись голом и результативной передачей.

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