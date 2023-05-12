Йоканович — о матче с «Ахматом»: страсть к борьбе и вера в свои силы — то, что нам нужно

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча в рамках 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».
«Такие компоненты, как страсть к борьбе и вера в свои силы – это то, что нам нужно. Но также мы должны сохранять организацию в игре. Если же говорить о прошлых матчах с «Ахматом», в которых мы уступили, то там свою роль сыграли ошибки. У них достаточно серьёзная команда, хорошо бежит, агрессивная. Хотя стоит отметить, что сейчас они тоже переживают не лучший отрезок. У них очень много травмированных. Нам же, в свою очередь, нужно подойти максимально сконцентрированными, чтобы одержать победу», — сказал Йоканович в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».
Напомним, после 26-го тура РПЛ московское «Динамо» расположилось на седьмой строчке, набрав 42 очка.
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