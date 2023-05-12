Йоканович: Тюкавин — это футболист с отличным будущим

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о конкуренции между нападающими команды Константином Тюкавиным и Фёдором Смоловым.

«Жизнь нас всегда ставит перед выбором. И это мой выбор. Если же говорить о прошлых матчах, то да, Фёдор был в стартовом составе. Но Константин тоже получал игровое время. Правда, нужно упомянуть тот факт, что Тюкавин немного приболел и не был готов на сто процентов. Оба игрока для нас очень важны. И отмечу, что Тюкавин – это футболист с отличным будущим. Если же говорить о Фёдоре Смолове, то это очень опытный игрок. Он вносит большой вклад в команду», — сказал Йоканович в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Напомним, после 26-го тура РПЛ московское «Динамо» расположилось на седьмой строчке, набрав 42 очка.