«Ньюкасл Юнайтед» упустил победу в матче АПЛ с «Лидс Юнайтед»

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Итоговый счёт — 2:2.
На седьмой минуте отличился защитник хозяев Люк Эйлинг. На 28-й минуте форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд не реализовал пенальти. В дальнейшем нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон сделал дубль, забив с пенальти на 31-й и 69-й минутах. На 79-й минуте счёт сравнял защитник «Лидса» Расмус Кристенсен. Концовку встречи хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления защитника Хуниора Фирпо на 90+1-й минуте.
«Ньюкасл Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 66 очков после 35 матчей. «Лидс Юнайтед» находится на 18-й строчке, заработав 31 очко после 36 игр. Лидирует «Манчестер Сити» (82).
- 13 мая 2023
-
17:43
-
17:36
-
17:26
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
17:05
-
17:05
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:32
-
16:28
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:25