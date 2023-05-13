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«Ньюкасл Юнайтед» упустил победу в матче АПЛ с «Лидс Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» упустил победу в матче АПЛ с «Лидс Юнайтед»
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Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Итоговый счёт — 2:2.

На седьмой минуте отличился защитник хозяев Люк Эйлинг. На 28-й минуте форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд не реализовал пенальти. В дальнейшем нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон сделал дубль, забив с пенальти на 31-й и 69-й минутах. На 79-й минуте счёт сравнял защитник «Лидса» Расмус Кристенсен. Концовку встречи хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления защитника Хуниора Фирпо на 90+1-й минуте.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 66 очков после 35 матчей. «Лидс Юнайтед» находится на 18-й строчке, заработав 31 очко после 36 игр. Лидирует «Манчестер Сити» (82).

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эйлинг – 7'   1:1 Уилсон – 31'   1:2 Уилсон – 69'   2:2 Кристенсен – 79'
Удаления: Фирпо – 90+1' / нет
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