«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура АПЛ

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». Встречу принимал манчестерский стадион «Олд Траффорд», игра началась в 17:00 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия).

Счёт в матче открыли «красные дьяволы» усилиями Антони Марсьяля в первом тайме. Бруну Фернандеш выдал отличный пас на Антони, который ворвался в штрафную площадь соперника, и прострелил в центр на Марсьяля, которому оставалось попасть в пустые ворота, что французский нападающий и сделал.

В компенсированное время матча преимущество манкунианцев удвоил Алехандро Гарначо. Ассистировал ему Бруну Фернандеш, отправивший мяч на ход аргентинскому форварду со своей половины поля. Точным ударом из штрафной Гарначо поставил точку в матче.

Матч первого круга сезона-2022/2023 чемпионата Англии между этими командами проходил в Вулверхэмптоне и завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Маркус Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 35 матчах. «Вулверхэмптон» располагается на 13-й строчке, заработав 40 очков по итогам 36 встреч.