Полузащитник «Реала» Камавинга получил повреждение в матче с «Хетафе»

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга был заменён на 84-й минуте матча 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0) из-за повреждения, сообщает Marca. Хавбек мадридцев был сбит в единоборстве защитником соперника Хуаном Иглесиасом и вместо него на поле вышел Альваро Одриосола.

Теперь участие Камавинги в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» находится под вопросом. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере 17 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени. Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.

Следующий матч в чемпионате Испании «Реал» проведёт в гостях с «Валенсией» 21 мая. В данный момент клуб занимает в Примере второе место. Он отстаёт на 11 очков от «Барселоны» и на два опережает «Атлетико». При этом и каталонцы и «матрасники» провели на игру меньше «Реала».

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