Полузащитник «Реала» Камавинга получил повреждение в матче с «Хетафе»

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга был заменён на 84-й минуте матча 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0) из-за повреждения, сообщает Marca. Хавбек мадридцев был сбит в единоборстве защитником соперника Хуаном Иглесиасом и вместо него на поле вышел Альваро Одриосола.
Теперь участие Камавинги в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» находится под вопросом. Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере 17 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени. Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.
Следующий матч в чемпионате Испании «Реал» проведёт в гостях с «Валенсией» 21 мая. В данный момент клуб занимает в Примере второе место. Он отстаёт на 11 очков от «Барселоны» и на два опережает «Атлетико». При этом и каталонцы и «матрасники» провели на игру меньше «Реала».
Футболисты стоимостью от € 100 млн
- 14 мая 2023
-
04:01
-
03:42
-
03:33
-
03:19
-
02:55
-
02:25
-
02:13
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:28
-
00:27
-
00:23
-
00:09
-
00:04
-
00:01
- 13 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42