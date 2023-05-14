Артём Самсонов: в следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ

Капитан московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о вылете команды в Первую лигу. После поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.
«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-Лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно.
Но мы вернёмся в Премьер-Лигу. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.
Играли футболисты, и за вылет ответственность несём мы. Виноваты все, но в первую очередь футболисты, которые на протяжении года выходили на поле. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит, мы плохие футболисты», — приводит слова Самсонова ТАСС.
- 14 мая 2023
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
09:57
-
09:56
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:17
-
07:42
-
07:14
-
07:03
-
06:57
-
06:24
-
05:57
-
04:59
-
04:24
-
04:01
-
03:42
-
03:33
-
03:19
-
02:55
-
02:25
-
02:13
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
00:58
-
00:55