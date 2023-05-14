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Артём Самсонов: в следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ

Артём Самсонов: в следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ
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Капитан московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о вылете команды в Первую лигу. После поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.

«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-Лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно.

Но мы вернёмся в Премьер-Лигу. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» 100 лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.

Играли футболисты, и за вылет ответственность несём мы. Виноваты все, но в первую очередь футболисты, которые на протяжении года выходили на поле. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит, мы плохие футболисты», — приводит слова Самсонова ТАСС.

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