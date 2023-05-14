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Защитник «Ахмата» Зоран Нижич выбыл до конца сезона

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич выбыл до конца сезона
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Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич пропустит остаток сезона-2022/2023 из-за травмы коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что футболист получил травму в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. «Ахмат» уступил со счётом 1:3, футболист провёл на поле все 90 минут. Нижич пропустил игру следующего тура с «Торпедо» (5:1).

«Футболист отправился на родину, где пройдёт курс лечения и реабилитации. Желаем Зорану скорейшего выздоровления!» — написано в заявлении «Ахмата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний Нижич провёл 11 матчей. Также на счету защитника один матч в Фонбет Кубке России. Результативными действиями хорватский футболист не отметился.

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