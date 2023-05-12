«Динамо» — «Ахмат». Йоканович пойдёт на поводу у Ташуева

14 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.84. Успех грозненцев оценивается в 3.96. На ничью дают коэффициент 3.88.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 14 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Динамо» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» (14.05.2023)

Игра 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» пройдёт 14 мая на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:30 мск. В случае победы в матче хозяева обойдут соперника в турнирной таблице — отличный мотивационный фактор!

«Динамо» в минувшем туре удалось набрать три очка. Бело-голубые победили «Химки» со счётом 1:0. Тем не менее обыграть аутсайдера оказалось крайне непростой задачей. Андрей Талалаев выстроил плотную позиционную оборону, сковав действия нападающих соперника.

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Наставника бело-голубых Йокановича в последнее время нещадно критикуют за результаты. Инсайдеры регулярно сообщают о недовольстве руководства игрой команды в весенней стадии чемпионата. Два поражения «Зениту» (1:3) и «Факелу» (0:2) в очередной раз указали на проблемы.

Вот и в матче с «Химками» сложно было понять тактический план на игру сербского специалиста, особенно в нападении. Смолов и Гладышев больше уповали на индивидуальные действия, чем на розыгрыш комбинаций. В ход часто шёл дриблинг и дальние удары.

В обороне «Динамо» снова было неспокойно. Шунин пару раз выручил после опасных атак «Химок», обрушившись с критикой на собственных защитников. Нервы у голкипера сдали после финального свистка арбитра, когда Антон устроил скандал с Лаксальтом. Их с трудом разняли партнёры по команде.

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«Динамо» после 26 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе у хозяев 42 очка. Победа во встрече с «Ахматом» позволит им обойти подопечных Ташуева, но грозненцы на кураже.

В последнем матче клуб забил пять мячей в ворота «Торпедо». Судя по всему, команда легко приняла тренерские установки Ташуева, которые он подсмотрел у самого Хосепа Гвардиолы.

Тренер «Ахмата» рассказал в интервью, что для него максимальную ценность представляет движение мяча вперёд через быстрый прямой пас. Команда старается за минимальное количество передач выходить из обороны и ловить соперника в полупозиции, пока открыты свободные зоны.

«Динамо» и «Ахмат» провели 33 очные встречи. Минимальное преимущество на стороне бело-голубых — 13 побед при 10 ничьих. Разница забитых мячей в пользу хозяев — 40:31. Отметим, что в двух последних встречах выиграли грозненцы с одинаковым счётом 2:1.

«Ахмат» действует в весенней стадии чемпионата с явным акцентом на атаку. «Динамо» редко выпускает на поле меньше двух номинальных форвардов. В пользу результативной игры и история очных встреч. В пяти из шести последних матчей забито ровно три мяча. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.04.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 14 мая 2023 года

«Ахмат» и «Динамо» придерживаются схожих тактических построений и предпочитают быстрый переход из обороны в атаку. Никто из тренеров не будет «парковать автобус». Последние очные игры прошли результативно, и каждая из команд отметилась забитым мячом. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.04.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.04.

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