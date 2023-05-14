Форвард «Ахмата» Конате: Ташуев объяснил, что мы можем. Показываем силу всем командам
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался после разгромной победы над «Динамо» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Была сложная игра. Нам было важно набрать очки сегодня. Все силы отдали и старались. Рад, что выиграли. Что изменил Ташуев? Он настраивает команду, объяснил, что мы можем, мы работаем в каждой игре. Показываем свою силу всем командам», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В нынешнем сезоне 25-летний Конате забил 11 мячей в 23 матчах в рамках РПЛ. В последних трёх играх нападающий из Буркина-Фасо отличился четыре раза, оформив дубль в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».
«Ахмат» прямо сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своём счету 42 очка.
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