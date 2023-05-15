Футболистка «Челси» Абдуллина опубликовала фотографии с победного финала Кубка Англии
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Защитница «Челси» Алсу Абдуллина в своём телеграм-канале опубликовала фотографии с победного финала Кубка Англии.
В воскресенье, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финал женского Кубка Англии. В решающем матче турнира встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу с минимальным счётом одержали футболистки лондонского клуба — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте игры. Победным мячом отметилась Сэм Керр, играющая на позиции форварда.
Абдуллина была заявлена на игру, но не появилась на поле. Россиянка стала обладательницей своего второго трофея в составе лондонской команды: она также выигрывала с клубом чемпионат Англии в сезоне-2021/2022.
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