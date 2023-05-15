Алексей Сафонов: Йоканович? Непонятный тренер, который не разговаривал с игроками

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о работе Славиши Йокановича на посту главного тренера московского «Динамо».

«Единственное, что можно занести Йокановичу в актив, — при нём заиграли Кутицкий, Сазонов, стал появляться Гладышев. В целом, невзрачная игра и абсолютно непонятный тренер, который не разговаривал ни с игроками, ни с кем — на своей волне. Осталось три тура — какая разница, займёт «Динамо» седьмое или восьмое место. Надо было раньше что-то менять.

Проиграть дома «Факелу», «Ахмату» 0:3 — это даже как-то неуважительно к болельщикам. «Динамо» вывесило баннер с извинениями за три поражения и получило три гола. Проблема в том, что у игроков, кроме Тюкавина и Гладышева, глаза не горели. Судья добавляет семь минут, а вы катаете мяч поперёк. Такое впечатление, что команда доигрывает, что, грубо говоря, нет пастуха. Если есть солдаты, но нет командира, это сброд получается. Дальше уже руководство должно решать. Идеальным вариантом было бы возвращение Шварца, но поедет ли он», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ.