Игрок «Краснодара» Баньяц: больше всех в «Зените» нравятся Малком и Клаудиньо

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» встретились с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 2:2, а сам Баньяц забил один из красивейших голов тура.

«Игра получилась сложной для «Зенита». Хотя говорили, что у «Краснодара» нет задач в чемпионате — все силы брошены на Кубок. Мы старались играть весь матч. Цель на самом деле была обыграть «Зенит». Как, впрочем, и во всех остальных случаях мы стараемся победить. Знаем, что находимся не в лучшей позиции в чемпионате. Но надо играть, побеждать. Следующая игра у нас с «Уралом» в Кубке России — она тоже важная для нас.

Такой красивый гол я у Арьена Роббена посмотрел? Я захожу в штрафную, вижу, что на меня выдвигается игрок «Зенита», пробрасываю мяч дальше и бью по воротам. Всё просто.

«Зенит» — хорошая команда, там собраны отличные футболисты. Но лично мне нравятся больше других Малком и Клаудиньо. Это большие мастера», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».