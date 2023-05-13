«Краснодар» портил чемпионский праздник «Зениту» до 96-й минуты. Но потом ошибся Сафонов

В другой день для «Зенита» и «Краснодара» этот матч был бы более ценным. Но сине-бело-голубые уже обладатели золота, так что игроков петербургской команды мотивировало на победу разве что перенесённое на сегодня вручение чемпионского кубка. В «Краснодаре» же думают о предстоящей встрече с «Уралом» (17 мая) в финале Пути регионов Кубка России. Поэтому тренер Владимир Ивич дал отдохнуть Кордобе и Сперцяну. Сергей Семак, в свою очередь, выпустил фактически основной состав, за исключением центральных защитников Родригао и Ренана (последний готовится к молодёжному ЧМ-2023 в сборной Бразилии).

«Зенит» вышел на матч в золотой форме с двумя звёздами над эмблемой – в честь десятого титула в истории. И с первых минут включил чемпионский темп. Хозяева прессинговали и хорошо бежали, доказывая, что настроены как следует на игру. «Краснодар» тоже не собирался отказываться от своего стиля, поэтому футбол был открытым. Любопытно, что в отсутствие Кордобы впереди у краснодарцев действовали штатный вингер Мозес и номинальный центрхав Ахметов, но ни тому, ни другому, конечно, навыков центрфорварда недостаёт.

Зенитовцы в чужой штрафной и возлё неё искали Малкома, а сам бразилец – скорее ворота Сафонова, нежели партнёров. Первый удар в створ нанёс именно Малком. Потом Мостовой, оказавшись на убойной позиции, потерял мяч из-за того, что повернул голову в сторону Малкома, хотя в любом другом матче пробил бы сам. Но в той же атаке «Зенит» вернул мяч себе, а лучший бомбардир РПЛ воспользовался тем, что его забыли у полукруга – Малком всё же забил. Похоже, Ахметов неправильно сыграл в обороне позиционно.

У «Краснодара» в первые полчаса было очень много потерь. Форварды команды Ивича даже не встречались с мячом в штрафной хозяев. Только перед перерывом, когда зенитовцы стали давать сопернику больше пространства в центре, «быки» сумели что-то создать. Ахметов нанёс первый удар по воротам Кержакова, но опять же из-за штрафной. Ещё случился момент с падением Мозеса уже в штрафной после контакта с Чистяковым, но со стороны центрбека «Зенита» не было такого акцентированного попадания по ноге, как в матче со «Спартаком». Если бы Мозес упал секундой ранее после фола Алипа, то «Краснодар» точно заработал бы пенальти. А так команда Семака завершила тайм с нулём (!) нарушений.

Второй тайм лучше начал «Краснодар». «Зенит» сел в низкую оборону и выманивал соперника на прессинг, однако использовать свободное пространство для контрвыпадов не получалось. А вот «быки», заработав пятый угловой в матче (у хозяев, как ни удивительно, к тому времени был лишь один), сравняли счёт. Гости разыграли стандарт, а потом Баньяц классно решил эпизод. Очень плохо в обороне сыграл и Клаудиньо, который должен был жёстче ставить ногу в единоборстве с сербом. Гол проверяли на предмет офсайда, но было бы странно, если бы его отменили.

«Краснодар» полностью перевернул игру всего за восемь минут! Второй гол гостей получился простым и нелепым. Обычный заброс из глубины поля спровоцировал панику в обороне хозяев, какое-то непонятное движение сделал Караваев, и Ионов оказался перед воротами Кержакова. Экс-игрок «Зенита» не пощадил свою бывшую команду. Казалось бы, ничто не говорило о том, что «быки» забьют два гола в Санкт-Петербурге, хотя весной 2023-го они в РПЛ всем кладут минимум два мяча (за исключением одной игры – с «Уралом»). Но коллектив Ивича продолжил свою результативную серию даже без Кордобы и Сперцяна.

Только после пропущенных мячей зенитовцы завелись, но краснодарцы успешно сбивали темп контролем мяча и затяжками. Семак пытался спасти хотя бы ничью заменами: хозяева доигрывали с парой Ерохин – Кассьерра впереди, с Барриосом в центре обороны, Дугласом в центре поля и Кузяевым в роли правого защитника. Когда ещё такое сочетание у сине-бело-голубых увидишь? Но «Зенит» после перерыва не смог нанести ни одного удара в створ до 90+3-й минуты. «Краснодар» очень качественно отзащищался, причём в концовке с тремя центральными защитниками. Тоже ведь редкость для «быков».

«Краснодар» почти испортил чемпионский праздник Санкт-Петербургу. Но умение «Зенита» вытаскивать матчи на последних минутах – это что-то уникальное! Как и со «Спартаком», команда Семака забила в компенсированное время. Сафонов неудачно сыграл на выходе, и Кассьерра боднул мяч головой в пустые ворота. Этот гол тоже потребовал проверки, тем не менее повтор доказал – Ерохин не фолил, «первый номер» сборной России сам ошибся.