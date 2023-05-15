Богосавац: у «Ахмата» много травмированных. Другие игроки получили шанс проявить себя

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о ситуации с травмами в грозненском клубе после матча 27-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:0).

«В команде много травмированных. Чувствуется ли их отсутствие в игре? Да, футболистов с повреждениями немало: Шатара, Нижич, Бериша, Садулаев.

С другой стороны, у нас есть игроки, которые ждали своего шанса проявить себя на поле, чтобы заявить, что могут заменить других. Это показала игра с «Динамо» и не только», — приводит слова Богосаваца Sport24.

В текущем сезоне в составе «Ахмата» выступали 29 футболистов. Свой шанс получили молодые игроки грозненцев: Ризван Ташаев, Минкаил Мацуев, Магомед Якуев и Илья Черняк.