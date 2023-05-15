Каррагер: «Арсеналу» не хватает защитников калибра ван Дейка, Компани или Фердинанда

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что для борьбы за титул чемпиона английской Премьер-лиги «Арсеналу» не хватило защитников высокого уровня.
«Когда вы думаете о защитниках, становившихся чемпионами, вы вспоминаете следующих игроков: Компани, ван Дейк, Видич, Фердинанд, Стам, Терри. Когда я смотрю на центральных защитников «Арсенала», я не думаю, что у них есть кто-то подобный, хотя Салиба может им стать.
Я думаю, у него есть потенциал стать игроком калибра ван Дейка, Компани или Фердинанда. И я не совсем уверен, что у Магальянса есть подобные перспективы.
Если вы хотите выиграть Премьер-лигу, конкурируя с «Манчестер Сити», вы должны набрать 90 с лишним очков, но вы также должны думать о забитых и пропущенных голах. Если вы хотите выиграть титул, вы не можете пропускать больше 30 или 35 мячей за сезон», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
- 15 мая 2023
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