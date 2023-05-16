Талалаев — о Дзюбе: есть игроки хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других

Экс-тренер «Торпедо», ныне возглавляющий «Химки», Андрей Талалаев объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ранее в статусе свободного агента не подписал контракт с автозаводцами.
«Несостоявшийся переход Дзюбы в «Торпедо»? Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашёл в «Торпедо», а уже по дороге зацепил.
Это не я принял такое решение, я объяснял десять раз уже. Это его может обижать, не обижать…
Почему не был согласен на моментальное подписание контракта? Потому что были сомнения.
Он очень дорогой для «Торпедо» был футболист, и в том футболе, в который мы играли, не факт, что мы бы его реализовали. Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли – все вместе – в «Торпедо» и он сейчас показывает то, что он показывает с «Локомотивом», – сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
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