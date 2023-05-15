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В «Рубине» отреагировали на информацию, что клуб собирается подписать Артёма Дзюбу

В «Рубине» отреагировали на информацию, что клуб собирается подписать Артёма Дзюбу
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Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов отреагировал на информацию об интересе команды к нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе, заявив, что такой игрок всегда нужен, но сейчас форварда нет в шорт-листе казанцев.

«Конечно, такой игрок всегда нужен. Но пока у нас нет Дзюбы в шорт-листе. На данный момент ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что «Рубин» готов предложить 34-летнему Дзюбе контракт по схеме «1+1». Соглашение нападающего с «Локомотивом» рассчитано до июня этого года. «Рубин» играет в Первой лиге и борется за выход в высший дивизион чемпионата России.

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