«Кубань» объявила об отставке главного тренера Андрея Сосницкого
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Футбольный клуб «Кубань» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Андрея Сосницкого.
Соглашение специалиста с краснодарским клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Вместе с Сосницким «Кубань» покинут три члена его тренерского штаба.
Сосницкий возглавил «Кубань» в январе 2023 года. Под его руководством краснодарцы успели провести 11 матчей, в которых одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
«Кубань» сообщила, что в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера.
Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Кубани» станет Александр Григорян.
«Кубань» занимает 15-е место в Первой лиге после 31 сыгранного матча, набрав 33 очка.
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