Источник: Григорян возглавит «Кубань»

Известный тренер Александр Григорян в ближайшее время будет объявлен в качестве нового наставника краснодарской «Кубани». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации Карпова, 16 мая Григорян прибудет в расположение команды и подпишет контракт до конца текущего сезона. Если под его руководством «Кубань» сохранит прописку в Первой лиге, то срок соглашения будет продлён ещё на один сезон.

Последним клубом 56-летнего специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.

«Кубань» занимает 15-е место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда заработала 33 очка по итогам 31 тура. В последних пяти матчах в рамках турнира команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.