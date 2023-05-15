Источник: Григорян возглавит «Кубань»
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Известный тренер Александр Григорян в ближайшее время будет объявлен в качестве нового наставника краснодарской «Кубани». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации Карпова, 16 мая Григорян прибудет в расположение команды и подпишет контракт до конца текущего сезона. Если под его руководством «Кубань» сохранит прописку в Первой лиге, то срок соглашения будет продлён ещё на один сезон.
Последним клубом 56-летнего специалиста был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.
«Кубань» занимает 15-е место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда заработала 33 очка по итогам 31 тура. В последних пяти матчах в рамках турнира команда потерпела два поражения и трижды сыграла вничью.
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