Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Чернов проводит отдых в компании с Чаловым. Дерби — 21 мая

Защитник «Спартака» Чернов проводит отдых в компании с Чаловым. Дерби — 21 мая
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, проводит свободное время в компании форварда армейцев Фёдора Чалова. «Спартак» и ЦСКА сыграют в 28-м туре Российской Премьер-Лиги, их матч состоится 21 мая. Чернов поучаствовал в наказании Чалова, который проиграл спор.

Фото: Телеграм-канал Фёдора Чалова

27-летний Чернов в нынешнем сезоне вышел на поле в 30 матчах, отметившись одним голом. Его контракт со «Спартаком» истекает в 2026 году. 25-летний Чалов забил 21 гол и отдал пять результативных передач в 37 встречах. Его соглашение с ЦСКА истекает летом 2024 года.

ЦСКА после 27 матчей занимает в турнирной таблице второе место, набрав 54 очка. «Спартак» (50) — четвёртый. Досрочно в РПЛ в пятый раз подряд победил «Зенит», у которого 65 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фёдор Чалов: стремлюсь к игре в топовом чемпионате — это моя цель
«Спартак» который раз подряд страдает из-за арбитра». Чернов — о матче с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023