Защитник «Спартака» Чернов проводит отдых в компании с Чаловым. Дерби — 21 мая

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, проводит свободное время в компании форварда армейцев Фёдора Чалова. «Спартак» и ЦСКА сыграют в 28-м туре Российской Премьер-Лиги, их матч состоится 21 мая. Чернов поучаствовал в наказании Чалова, который проиграл спор.
Фото: Телеграм-канал Фёдора Чалова
27-летний Чернов в нынешнем сезоне вышел на поле в 30 матчах, отметившись одним голом. Его контракт со «Спартаком» истекает в 2026 году. 25-летний Чалов забил 21 гол и отдал пять результативных передач в 37 встречах. Его соглашение с ЦСКА истекает летом 2024 года.
ЦСКА после 27 матчей занимает в турнирной таблице второе место, набрав 54 очка. «Спартак» (50) — четвёртый. Досрочно в РПЛ в пятый раз подряд победил «Зенит», у которого 65 очков.
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