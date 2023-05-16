Терюшков: у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ, с приходом Талалаева видны изменения игры

Бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о шансах подмосковной команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.
«Шансы сегодня есть. Если бы меня спросили месяц назад, очевидно, ответ был бы отрицательным, команда мучилась, отбывала номер. С приходом Андрея Викторовича Талалаева и его тренерского штаба мы видим кардинальные изменения и в структуре игры, и в отношении к тренировочному процессу, и в духе команды.
Самый главный шанс для «Химок» – использовать возможности молодых игроков. Этой работой с первых дней занимается главный тренер. Насколько я знаю, Андрей Викторович ведёт футболистов всех команд, находящихся в периметре клуба.
Где бы ни оказалась команда по итогам сезона, с таким подходом к делу она вернётся в ближайший год-два на хороший уровень. Почему есть такая уверенность? Я работал с Талалаевым в сезоне-2019/2020, вижу плоды его трудов в «Ахмате», команда идёт на пятом месте в чемпионате», — приводит слова Терюшкова Metaratings.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.
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