Терюшков: у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ, с приходом Талалаева видны изменения игры

Бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о шансах подмосковной команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Шансы сегодня есть. Если бы меня спросили месяц назад, очевидно, ответ был бы отрицательным, команда мучилась, отбывала номер. С приходом Андрея Викторовича Талалаева и его тренерского штаба мы видим кардинальные изменения и в структуре игры, и в отношении к тренировочному процессу, и в духе команды.

Самый главный шанс для «Химок» – использовать возможности молодых игроков. Этой работой с первых дней занимается главный тренер. Насколько я знаю, Андрей Викторович ведёт футболистов всех команд, находящихся в периметре клуба.

Где бы ни оказалась команда по итогам сезона, с таким подходом к делу она вернётся в ближайший год-два на хороший уровень. Почему есть такая уверенность? Я работал с Талалаевым в сезоне-2019/2020, вижу плоды его трудов в «Ахмате», команда идёт на пятом месте в чемпионате», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.