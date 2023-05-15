Резиуан Мирзов: «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, автор гола в ворота «Спартака», прокомментировал исход матча чемпионата России.

«Химки» и с «Динамо» хорошо сыграли, и с «Локомотивом». Сейчас «Спартаку» отдали очки. Обидно: нам надо набирать, а мы раздаём. «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 13 мая матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» завершился вничью (1:1). На 23-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, точно исполнив штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев восстановил равновесие на табло. В концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку.

«Химки» занимают 15-е, предпоследнее место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.