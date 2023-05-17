Гришин: Чалов делает разницу на поле. Не думаю, что ЦСКА так просто отпустит его в Европу

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высоко оценил уровень нападающего армейцев Фёдора Чалова. По мнению Гришина, московский клуб не захочет так просто отпускать Чалова в Европу. Также специалист высказался об участии Чалова в бомбардирской гонке нынешнего сезона РПЛ.
«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. У Федора сейчас контракт с армейцами. Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду. ЦСКА нужен хороший, забивной форвард. Чалов в данный момент таким и является. Не думаю, что так просто опустят Федора. Для РПЛ Чалов — высококвалифицированный футболист. Он может делать разницу на поле. Сейчас Чалов ведет борьбу с Малкомом в гонке бомбардиров. Малком уехал домой, поэтому у Федора есть три игры для того, чтобы перегнать бразильца. Но стать вторым бомбардиром в России — тоже почетно», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
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