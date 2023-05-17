Канчельскис: введение Fan ID на Суперфинал Кубка — самое глупое решение, которое я видел
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о введении карты болельщика (Fan ID) на Суперфинал Фонбет Кубка России.
«Как можно переносить Суперфинал Кубка России из «Лужников»? Там дебилы работают? Есть традиции — в Англии финал играют на «Уэмбли». В РФС работают дилетанты. Мне стыдно. Я удивляюсь тому, что происходит. Суперфинал Кубка должен проходить только в «Лужниках». Давайте ещё перенесём его куда-нибудь в Турцию.
Введение Fan ID на Ссуперфинал Кубка России — самое глупое решение, которое я видел. «Лужники» — наша гордость, там играли сборные Советского Союза и России. Зачем вы убиваете традиции?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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