В РФС не намерены менять место проведения Суперфинала Кубка России

Финальный матч Кубка России нынешнего сезона, как и планировалось ранее, состоится на стадионе «Лужники». В Российском футбольном союзе не намерены менять место проведения Суперфинала.

«В соответствии с распоряжением правительства финал должен проходить на арене, которая оборудована системой для использования паспорта болельщика. Главная арена «Лужников» всем требованиям соответствует», — цитирует слова источника в РФС «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация о том, что финал Фонбет Кубка России может быть перенесён из московских «Лужников». Такую вероятность допускают, потому что игра может не привлечь большого зрительского интереса. Также на возможный перенос влияют ограничения, наложенные правоохранительными органами.

Матч ЦСКА с победителем пары «Краснодар» – «Урал» состоится 11 июня.