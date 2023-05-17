Булыкин: лучше проводить Суперфинал Кубка в «Лужниках», чем там, где финалистов не любят

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему смены места проведения финального матча Кубка.
«Не знаю, можно ли менять место проведения Суперфинала Кубка России в последний момент, но «Лужники» — центральное место для крупных мероприятий. Будет здорово, если решающая игра пройдёт в «Лужниках». Такие матчи должны проходить в шикарных условиях, а этот стадион ещё и никому из клубов не принадлежит. А это значит, что никто не будет говорить о преференциях для какой-либо команды.
Если перенос места проведения Суперфинала Кубка России всё же произойдёт, то любой стадион в Москве будет считаться небольшой помощью для столичной команды. Но в «Лужники» может прийти много людей, а это намного лучше, чем играть там, где финалистов не любят и не смотрят», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее появилась информация о том, что финал Фонбет Кубка России может быть перенесён из московских «Лужников». Такую вероятность допускают, потому что игра может не привлечь большого зрительского интереса. Позиция РФС пока остаётся без изменений.
- 17 мая 2023
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