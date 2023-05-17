«Манчестер Сити» более чем в пять раз обошёл «Реал» по точным передачам в первые полчаса

Мадридский «Реал» отдал только 45 точных передач за первые полчаса игры, «Манчестер Сити» – 237. Таким образом, хозяева имели более чем пятикратное превосходство над «сливочными» по качеству и количеству пасов.
Напомним, в эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своём поле принимает мадридский «Реал». На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу «горожан». Дубль оформил Бернарду Силва.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 22:00 мск.
Напомним, в первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.
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