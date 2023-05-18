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Погребняк: матч «Урала» с «Краснодаром» был равным, всё решил сумасшедший удар Баньяца

Погребняк: матч «Урала» с «Краснодаром» был равным, всё решил сумасшедший удар Баньяца
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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал результат финального матча Пути регионов в Фонбет Кубке России «Краснодар» — «Урал». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу южной команды. Именно «Краснодар» сыграет в суперфинале Кубка России с московским ЦСКА.

«Это был абсолютно равный матч, всё решил сумасшедший удар Баньяца. Дальше Кордоба, как и надо, сработал первый на добивании. Исполнительское мастерство одного футболиста решило исход этого матча. Как по мне, это была ничейная игра, исход которой должен был решиться в серии пенальти. Сложилось иначе. Поживём — посмотрим финал «Краснодар» — ЦСКА в Лужниках», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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