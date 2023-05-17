«Краснодар» выбил «Урал» из Кубка России и вышел в Суперфинал

Завершился матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Урал». Финальный свисток главного арбитра Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

Первый тайм завершился с ничейным счётом. На девятой минуте нападающий «Краснодара» Кайо вывел хозяев вперёд, точно пробив головой после подачи Эдуарда Сперцяна от углового флажка. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.

В начале второго тайма Джон Кордоба забил второй гол хозяев, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу – каркас ворот принял на себя удар Михайло Баньяца из-за пределов штрафной. В компенсированное время арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти за фол Лео Гогличидзе на Кордобе, но после просмотра повторов отменил решение, зафиксировав офсайд. Гогличидзе, получивший за этот фол вторую жёлтую карточку, на поле не вернулся.

Ранее первым участником Суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.