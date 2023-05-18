Игроки «Факела» посетили стройплощадку нового стадиона

Футболисты и тренерский штаб воронежского «Факела» побывали на стройплощадке нового футбольного стадиона.
Строители рассказали команде о ходе работ, а также заверили, что арена будет полностью готова в третьем квартале нынешнего года, говорится в телеграм-канале клуба.
Отметим, что на стадионе «Факел», который располагается в Советском районе Воронежа, будет уложено искусственное покрытие.
«Команде важно было побывать здесь. Это будущее клуба. Круто, что это будет чисто футбольный стадион. Близость болельщиков к полю – это здорово, ведь мы с ними одно целое.
А ещё меня берёт гордость за команду. Ведь игра ребят – это тот импульс, который мотивирует Воронежскую область развивать футбол. В регионе многое для этого делается», – рассказал главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.
- 18 мая 2023
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