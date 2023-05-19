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Полуфинальный матч Лиги конференций остановили после того, как болельщику стало плохо

Полуфинальный матч Лиги конференций остановили после того, как болельщику стало плохо
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Ответный полуфинальный матч Лиги конференций между «Базелем» и «Фиорентиной» остановили после того, как болельщику на трибунах «Санкт-Якоб Парк» стало плохо.

Болельщику на трибунах стало плохо во время матча «Базель» — «Фиорентина»

Болельщику на трибунах стало плохо во время матча «Базель» — «Фиорентина»

Игра была прервана на 110-й минуте. Счёт на тот момент был 2:1 в пользу «Фиорентины». Первый полуфинальный матч закончился победой «Базеля» с аналогичным счётом, поэтому команды разыгрывали путёвку в финал в дополнительном времени.

«Фиорентине» в итоге удалось вырвать победу благодаря позднему голу чешского хавбека Антонина Барака на 129-й минуте. Таким образом, «фиалки» во второй раз в истории вышли за один сезон в два финала. В прошлый раз флорентийцам это удавалось аж 62 года назад – в 1961-м.

В финальном матче турнира «Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом». Решающая игра состоится в среду, 7 июня, на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге (Чехия).

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