В финале Лиги конференций сыграют «Фиорентина» и «Вест Хэм»

В решающем матче Лиги конференций – 2022/2023 встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм».

18 мая прошли ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «АЗ Алкмар» (3:1 по сумме двух встреч) и «Базелем» и «Фиорентиной» (4:5). В финал, таким образом, вышли «фиалки» и «молотобойцы».

«Фиорентина» в последний раз в своей истории выходила в финал еврокубка в 1990 году — тогда «фиалки» проиграли в решающем матче Кубка УЕФА «Ювентусу» (3:1 и 0:0). Кроме того, флорентийский клуб выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Случилось это в 1961 году.

«Вест Хэм» брал Кубок обладателей кубков УЕФА четырьмя годами позже, в 1965-м. В 1976-м «молотобойцы» выходили в финал этого турнира, а в 1999-м выигрывали Кубок Интертото.

Финал Лиги конференций состоится 7 июня на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия.