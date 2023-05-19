На «Фиджитал Играх» будет российско-бразильский финал

В третий день «Фиджитал Игр» по футболу состоялись четвертьфинальные и полуфинальные матчи, по итогам которых определились финалисты. Ими стали команда из Бразилии R10 TEAM и PHOENIX из России.

Каждая игра состояла из двух частей — digital, в которой команды играли друг против друга в футбольный симулятор, и physical – матч из двух таймов по пять минут в формате «пять на пять» по правилам футзала. При этом все голы, забитые на обоих этапах, суммируются.

В пятницу пройдут заключительные игры турнира по фиджитал-футболу. В матче за третье место Peñarol (Уругвай) сыграет с волгоградским «Ротором» (начало игры — в 13:10), а в финале R10 TEAM встретятся с российской командой Phoenix (15:00).

Вход на игры турнира будет свободным, но для посещения матчей необходимо забронировать места на сайте kassir.ru.

Трансляции проходят на стриминг-платформах в режиме LIVE (VKplay, VKvideo, Youtube, Twich.tv).

«Фиджитал Игры» — серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих «Играм Будущего — 2024». Первые «Фиджитал Игры» прошли в Казани с 21 по 23 сентября 2022 года и включали четыре дисциплины — фиджитал-футбол (футбольный симулятор + футзал), фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол), Beat Saber и гонки дронов. В ноябре и декабре прошли Фиджитал Игры по гонкам (Assetto Corsa + картинг), единоборствам (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккею (NHL 22 + хоккей 3х3). В феврале 2023-го в Казани состоялись Игры по киберспортивным дисциплинам Speedrun, Dota 2, MLBB, CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом, а в марте прошел турнир по фиджитал-гонкам на льду (Assetto Corsa + зимний картинг).

«Игры Будущего» — международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Официальные каналы «Игр Будущего»:

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