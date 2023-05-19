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«Кадис» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги и на 4 очка оторвался от зоны вылета

«Кадис» обыграл «Вальядолид» в матче Ла Лиги и на 4 очка оторвался от зоны вылета
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Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Кадис» принимал «Вальядолид». Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

На 69-й минуте матча нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда открыл счёт, на 76-й минуте он оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый удар. На 80-й минуте защитник «Вальядолида» Мартин Онгла оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами проходил в Вальядолиде и завершился победой «Кадиса» со счётом 1:0.

«Кадис» поднялся на 14-е место в таблице испанской Примеры, набрав 38 очков в 35 матчах, и увеличил отрыв от зоны вылета до 4 очков. «Вальядолид» располагается на 17-й строчке, заработав 35 очков по итогам 35 встреч.

Испания - Примера. 35-й тур
19 мая 2023, пятница. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Бонгонда – 69'   2:0 Бонгонда – 76'
Удаления: нет / Онгла – 80'

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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