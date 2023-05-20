В ЦСКА прокомментировали возможное участие Мойзеса в махинациях со ставками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию, согласно которой защитник армейцев Мойзес подозревается в махинациях со ставками во время выступления в чемпионате Бразилии в 2022 году.

«Пока это похоже на какой-то вброс, и тут скорее вопросы стоит задавать в Бразилии, в частности, изданию, это опубликовавшему», — приводит слова Брейдо Sport24.

Ранее в O Globo сообщали, что игроку было предложено получить жёлтую карточку в матче 18-го тура прошлогоднего чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» 20 июля 2022 года. Согласно распечаткам разговоров, Ромариньо — один из игроков, которому собираются выдвинуть обвинения — отправил Мойзесу фотографию кошелька с деньгами и сказал, что передаст деньги за услугу. После игры футболист отправил беттеру сообщение о том, что сделка выполнена. Мойзес получил жёлтую карточку на 21-й минуте второго тайма за протесты против решения арбитра.