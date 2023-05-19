Агент защитника ЦСКА Мойзеса отреагировал на подозрения игрока в махинациях со ставками

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, высказался об информации о том, что игрок подозревается в махинациях со ставками.
«Мне нечего ответить на эту информацию. Будем ли разбираться? Это серьёзное обвинение, Мойзесу придётся защищать свои интересы», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее в O Globo сообщали, что игроку было предложено получить жёлтую карточку в матче 18-го тура прошлогоднего чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» 20 июля 2022 года. Согласно распечаткам разговоров, Ромариньо — один из игроков, которому собираются выдвинуть обвинения — отправил Мойзесу фотографию кошелька с деньгами и сказал, что передаст деньги за услугу. После игры футболист отправил беттеру сообщение о том, что сделка выполнена. Мойзес получил жёлтую карточку на 21-й минуте второго тайма за протесты против решения арбитра.
- 19 мая 2023
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