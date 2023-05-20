Эмери рассказал, что берёт пример с Клоппа и его «Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что берёт пример с «Ливерпуля» Юргена Клоппа, развивая свою команду. По словам испанского специалиста, на философию и методы Клоппа повлияла его первая встреча с немцем в финале Лиги Европы в 2016 году, когда сам Эмери руководил «Севильей». Этот опыт теперь пытается перенять сам испанец.

«Когда мы выиграли финал с «Севильей», они остались без еврокубков, без Лиги чемпионов и даже без Лиги Европы. После этого они начали процесс, который помогал им прогрессировать. За последние семь лет уровень клуба, тренера, игроков и всей структуры стал очень высоким. Это то, каким я хочу видеть свой результат здесь.

В «Астон Вилле» я хочу идти своим путём, пытаясь при этом использовать некоторые идеи из команд, которые уже проделали похожий путь. Каждый тренер черпает вдохновение у других тренеров. Тактически, когда кто-то делает что-то новое, мы анализируем это и иногда пытаемся сделать то же самое. Как тренеры, мы пытаемся что-то скопировать, но всегда добавляешь что-то своё.

Совершенство невозможно, но мне нравится быть требовательным к себе и игрокам. Единственный способ добиться этого — много практиковаться. Сосредоточиться на футболе не на 100%, потому что нужно быть с семьёй и радоваться жизни, но хотя бы на 70%. Хороший отдых, хорошая еда, хорошая разминка, анализ, требовательность к работе и самосовершенствование. Я сам такой. Я знаю, если вы хотите добиться успеха в работе, жизни, хобби, вы должны быть такими», – цитирует Эмери Express and Star.

«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье, 21 мая, в матче 37-го тура АПЛ.