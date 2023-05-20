«Ньюкаслу» для выхода в ЛЧ нужно набрать три очка за два матча. Клуб не играл там 20 лет

«Ньюкасл» близок к тому, чтобы впервые за 20 лет выйти в Лигу чемпионов.

Чтобы гарантировать себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон, «Ньюкаслу» нужно одержать одну победу в двух оставшихся матчах чемпионата против «Лестера» и «Челси».

«Ньюкасл» не играл в Лиге чемпионов 20 лет. В прошлый раз команда выступала на групповом этапе турнира в сезоне-2002/03.

Сейчас «Ньюкасл» на 3 очка опережает «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе, и на 4 балла превосходит «Ливерпуль».

18 мая состоялся перенесённый матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал на домашней арене «Брайтон». Победу одержала команда Эдди Хау со счётом 4:1.

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