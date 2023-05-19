Переход Неймара в «Ньюкасл» осложняется его запросами по заработной плате

Переход бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара в английский «Ньюкасл» осложняется требованиями футболиста по заработной плате. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, в летнее трансферное окно «Ньюкасл» хочет сосредоточиться на приобретении футболистов для выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Английский клуб уже связался с окружением Неймара, чтобы обсудить возможный трансфер. Ситуация с возможным переходом ещё далека от продвинутой стадии, но если бразилец уйдёт из «ПСЖ», то АПЛ будет самым подходящим местом для продолжения карьеры.
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский форвард отметился 18 голами и 17 передачами в 29 матчах.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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