Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Неймара в «Ньюкасл» осложняется его запросами по заработной плате

Переход Неймара в «Ньюкасл» осложняется его запросами по заработной плате
Аудио-версия:
Комментарии

Переход бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара в английский «Ньюкасл» осложняется требованиями футболиста по заработной плате. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в летнее трансферное окно «Ньюкасл» хочет сосредоточиться на приобретении футболистов для выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Английский клуб уже связался с окружением Неймара, чтобы обсудить возможный трансфер. Ситуация с возможным переходом ещё далека от продвинутой стадии, но если бразилец уйдёт из «ПСЖ», то АПЛ будет самым подходящим местом для продолжения карьеры.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский форвард отметился 18 голами и 17 передачами в 29 матчах.

Материалы по теме
Неймар принял участие в вечеринке по случаю чемпионства «Барселоны»

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023